«حطي روج».. نصائح شهيرة للبنات خلال فترة الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية شهيرة عدة نصائح للسيدات، خلال فترة العزل في المنازل وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

شهيرة قالت في تدوينتها: “بنصح البنات والسيدات أن الفترة دي ‏ممكن نستغلها في الاعتناء ببشرتنا وشعرنا وحاجة كمان لرفع المعنويات حطي روج وأنتي قاعدة في البيت لنفسك أولا و لجوزك لو ‏فيه”.

وكانت الفنانة شهيرة قد نشطت عبر صفحتها خلال فترة العزل ووجهت رسالة قبل أيام لرئاسة الوزراء طالبت فيخا بغلق الكافيهات ومنع الشيشة قبل صدور قرار بذلك، وقالت في تغريدتها: “سيادة رئيس الوزراء اقفل الكافيهات لنحد من التجمعات وشرب الشيشة وخلافه اأصل احنا ما يمشيش معانا إلا المنع والشدة في القرارات أضربوا بيد من حديد قبل ما تكبر الكارثة والله معكم”.

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من ناحية أخرى تعرضت الفنانة شهيرة لانتقادات كثيرة منذ فترة وذلك بسبب خلعها للحجاب وردت على ذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر : “خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده انا الحمدلله طول عمري في أعمالي أو حياتي العاديه لبسي معتدل بل محتشم”.

ونفت عودتها للحجاب، بقولها: “فعشان نزلت صوره بإيشارب بسيط مع بنات العيله يبقي شهيره تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم”.

وكانت الفنانتين شهيرة وسهير رمزي قد ظهرا مؤخرا بعد خلعهما للحجاب وأطلا وهما ترتديان باروكة، خلال حضورهما أحدث عروض أكبر خبير في صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر في العالم الكسندر ترنوبل، بمول كايرو فيستيفال.

وردت شهيرة على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها بالباروكة، حيث قالت في تصريحات صحفية، إنها تهتم لما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات فهي تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص، والأهم أن يكون الانسان راض عن نفسه، على حد قولها.