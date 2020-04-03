فضل شاكر يطرح أغنية "بتوحشيني" علي يوتيوب

طرح الفنان فضل شاكر أغنيته التي تحمل اسم "بتوحشيني"، عبر قناته الرسمية علي يوتيوب.
وكان شاكر طرح برومو الأغنية عبر حسابه بتطبيق Intagram، وعلق بـ"قريبا عبر قناتي بموقع YouTube".
يذكر أن فضل شاكر، طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يا ترى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وحققت ما يقرب من 30 ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحها فقط.
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