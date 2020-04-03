شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع شيرين عبد الوهاب "مش قد الهوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، فى أغنية جديدة بعنوان "مش قد الهوى"، من المقرر طرحها قريبا، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم



البوستر الدعائى للأغنية

وقال رحيم عن الأغنية، عبر حسابه على تويتر: "فى محاولة جادة لتقديم أعمال جديدة لكل الجمهور الغالى فى مصر والوطن العربى والعالم فى هذه الفترة حتى يشارك الفنان جمهوره كل لحظة فى هذه الظروف، ويارب الغنوة تعيشوا معاها ولو لحظة سعادة.. استنوا".



وعادت النجمة شيرين عبد الوهاب، مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب دام نحو 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة .

وكانت شيرين، كتبت عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" لتحث الجمهور على البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلى للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جدًا لما فى ظل الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتى مع عيلتى وبدعى إن الغمة دى تعدى على خير".

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وأضافت شيرين، "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحنى جداً وإدانى طاقة إيجابية كنت محتاجاها فى ظروف زى دي، وحمسنى جداً وخلانى عايزة افرحكم زى ما فرحتونى وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا فى البيت".