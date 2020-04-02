شيرين تكشف عن اسم أغنيتها الجديدة عبر "تويتر "

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب على حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة تكشف بها عن اسم أغنيتها الجديدة. وكتبت: "حبايبي أغنيتي الجديدة مش قد الهوى، اللي وعدتكم بيها، قريبا على يوتيوب".

وكانت شيرين حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة من خلال نشر تغريدة توضح أنها تسجل أغنية من أحب الأغنيات إلى قلبها. يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد.

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