شيرين عبد الوهاب تطرح مش قد الهوى للشاعر محمد الغنيمي

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "مش قد الهوى، خلال الساعات المقبلة، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وتطبيق ديزر.

وتأتي أغنية "مش قد الهوى" ضمن ألبوم المطربة شيرين عبد الوهاب الجديد، كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة شيرين عبدالوهاب "نساي"، وطرحته عام 2019، وضم 13 أغنية، كما حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

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