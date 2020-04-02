"مالمو السينمائي" يفتح باب التقديم لمنحة تطوير الأفلام بمراحل التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

للسنة السادسة على التوالي، يستمر التعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمعهد السويدي للأفلام وفيلم سكونة لدعم المشاريع السينمائية الروائية والوثائقية والقصيرة في مراحل التطوير, وتُعقد النسخة السادسة من منتدى سوق مالمو في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2020، وأخر موعد للتقديم 31 مايو 2020.

يعلن مهرجان مالمو للسينما العربية ومعهد الفيلم السويدي و فيلم سكونة في أغسطس 2020 عن المشروعات المختارة للمشاركة على النحو التالي:

- خمسة مشروعات للمشاركة في مسابقة منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة.

- ثلاثة مشروعات للمشاركة في مسابقة منحة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة.

- خمسة مشروعات للمشاركة في مسابقة منحة تطوير الأفلام القصيرة.

سيتم دعوة ممثلين عن كل مشروع فيلم روائي يتم اختياره، بالإضافة إلى ممثل واحد من كل مشروع فيلم وثائقي وفيلم قصير يتم اختياره، لحضور مهرجان مالمو للسينما العربية 2020 والمشاركة في منتدى سوق مالمو المقام في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر.

سيكون بإمكان ممثلي المشروعات المشاركة في جلسات العرض التقديمي وعقد اجتماعات فردية مع لجنة تحكيم المنحة، كما ستتاح لهم فرصة مقابلة المنتجين المشاركين المستقبليين من دول الشمال والعالم العربي، فضلاً عن مجموعة من أهم الخبراء وممثلي صناديق الدعم ومؤسسات الأفلام من جميع أنحاء العالم.

سيتم الإعلان عن اسم المشروعات المختارة لتلقي الدعم خلال الحفل الختامي لمنتدى سوق مالمو في 11 أكتوبر 2020 .

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وأبدى محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية ومنتدى سوق مالمو، سعادته باستمرار المبادرة، قائلًا "نحن فخورون بمواصلة التعاون مع معهد الفيلم السويدي وفيلم سكونه. بفضل دعمهم، تم إنتاج عدد كبير من الأفلام بشكل مشترك بين السويد والعالم العربي.

كما أضاف قبلاوي "نعلن اليوم عن قبول طلبات المشاريع السينمائية، والعالم يعيش بأكمله وباء فيروس كورونا، نتمنى تجاوز هذا الوباء بأسرع وقت، ونأمل أن يقام مهرجان وسوق مالمو في أكتوبر المقبل في موعده وقد مرت تلك الغيمة على العالم بسلام. فالحياة لا بد أن تستمر، لذلك فريق المهرجان يعمل لإقامة فعاليات المهرجان و يستعد لاستقبال جميع ضيوفه من السينمائيين و الإعلاميين بعد تعافي العالم من هذا الفيروس الخطير".

منحة منتدى سوق مالمو لتطوير الأفلام الروائية الطويلة، قيمتها 150.000 كرون سويدي مقدمة من معهد الفيلم السويدي.

منحة منتدى سوق مالمو لتطوير الأفلام الروائية الطويلة قيمتها 75.000 كرون سويدي مقدمة من معهد الفيلم السويدي.

منحة منتدى سوق مالمو لتطوير الأفلام القصيرة قيمتها 30.000 كرون سويدي مقدمة من فيلم سكونه.

منتدى سوق مالمو هو أول منصة في العالم مخصصة للتعاون والإنتاج المشترك، بين دول الشمال والعالم العربي، ساهم المنتدى من خلال منح التطوير في خروج عدد كبير من الأفلام العربية المتميزة للنور، لتبدأ رحلة كبيرة في المهرجانات الدولية، من بينها الفيلم الطويل "على كف عفريت" لكوثر بن هنية، الذي اختير رسميًا لمهرجان كان، والفيلم القصير "أخوان" لمريم جابر الذي وصل للترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار.