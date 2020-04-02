بيل غيتس يقدم خطة مهمة لإنقاذ أميركا من فيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يرى الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن خطة القضاء على فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في الولايات المتحدة بشكل مخيف تخطت فيه الوفيات 5 آلاف شخص، والإصابات إلى 200 ألف تقريبا حتى مساء الخميس، تمر عبر ثلاث نقاط رئيسة.

واستند غيتس في خطته الجديدة لمشاورات وتوصيات من خبراء ومختصين يعملون في مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، التي تمول حاليا بحثا للمساهمة في إيجاد علاج لمرضى فيروس كورونا.

وتتمثل نقاط الملياردير الأميركي للقضاء على فيروس كورونا على النحو التالي:

الإغلاق الكامل

طالب غيتس بضرورة الإغلاق الكامل في الولايات المتحدة، واصفًا الأمر بنهج وطني موحد في التعامل مع الفيروس، دون ترك المجال في ذلك لحكام الولايات، كما وصف عدم الالتزام بالإغلاق بأنه "كارثة".

وبين في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن كوفيد - 19 يتنقل في الولايات المتحدة بكل حرية، خصوصا أن السكان لازالوا يتمتعون بحرية الحركة برا وجوا في طول البلاد وعرضها.

ودعا بيل غيتس المسؤولين الأميركيين، بوقف تشغيل كافة الأعمال في كل مكان في البلاد لمدة لا تقل عن 10 أسابيع، من أجل وقف سرعة انتشار الفيروس وخفض عدد الإصابات والوفيات.

أولويات الفحص

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ووجه غيتس الإدارة الأميركية بتسريع وتيرة الفحص من أجل الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، مع تحديد الأولويات بهذا الخصوص، بحيث يتم البدء بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من الوباء.

وطالب بفحص العاملين في مجال الرعاية الصحية أولاً، وثانيا من يعانون أعراضا شديدة بسبب الفيروس، وثالثا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يلتقطون العدوى.

تضافر جهود تطوير لقاحات

وقدم الملياردير الأميركي نصيحة بالاستفادة من البيانات المتوفرة حاليا عن فيروس كورونا، من أجل إنتاج أدوية وتطوير لقاحات بمكافحة الفيروس القاتل، قائلا إن ذلك يحتاج إلى تضافر كل الجهود على المستوى الوطني.

وكان البيت الأبيض قد أصدر تقديرات "مخيفة" لإجمالي الوفيات المتوقع خلال الأزمة الصحية الحالية، مع الإعلان عن أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وصلت إلى 865 شخصا خلال 24 ساعة.

وبحسب تقديرات أطباء البيت الأبيض، فإن وباء "كوفيد 19" سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص، حتى وإن التزم الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء.