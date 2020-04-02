ندى بسيوني تحذر الجمهور من استغلال اسمها

حذرت الفنانة ندى بسيوني الجمهور من بعض الصفحات عبر موقع فيسبوك التي تحمل اسمها.

كتبت "بسيوني" عبر حسابها على تويتر موضحة أن هناك صحفات باسمها تكتب تعليقات وآراء ليس لها علاقة بها، وقد تتسبب هذه الآراء في أحكام ظالمة عنها.

وطالبت الجميع بتحري الدقة قبل نشر أي شيء عن لسانها.

يشار إلى أن ندى بسيوني تتواصل مع جمهورها بشكل دائم عبر حسابها على تويتر كما تنشر أحدث صورها عبر حسابها على انستغرام.

يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مشاركتها في مسرحية "حمام الست" التي عرضت على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، ومن بطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية سينمائية أحمد سمير، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت

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