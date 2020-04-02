نقيب الممثلين ينفي توقف تصوير دراما رمضان بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأخبار التي نشرت مؤخرا حول وقف تصوير الأعمال الفنية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل خشية إصابة النجوم بفيروس كورونا.

أشرف زكي، قال خلال لقائه بأحد البرامج الإذاعية: ربنا يحمي مصر وشعبها العظيم من هذا الوباء، وتحدثنا مع صناع الدراما والتصوير قائم ونتعشم أن يكون رمضان فيه العديد من الأعمال المتميزة هذه السنة، واتفقنا مع صناع الدراما على تقليل تصوير مشاهد المجاميع الكثيرة، وتعقيم العاملين وآلات التصوير وتقليل السفر، ولم نتخذ أي قرار بتأجيل أي مسلسل لشهر رمضان.

وأضاف: لازم نكون حذرين جدا ونلتزم بتعليمات الحكومة والتي نحييها طبعا على القرارات الاحترازية اللي تم إصدارها، واتفقنا مع المخرجين على اتخاذ نفس الإجراءات، ونتمنى من ربنا إن الوباء يزول وتعود الحياة لمجاريها، ونحن كفانين نعرض حياتنا للوباء لكي نقدم رسالتنا ونسعد الناس، والأعمال مستمرة ولم يصدر أي قرار بإيقاف أي عمل ولا نعلم الساعات المقبلة فيها إيه.

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وكانت شركة سينرجى قد وقف قبل أيام أغلب مسلسلاتها والتى يتم تصويرها للعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل حفاظا على صحة العاملين بها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما طالب عدد من النجوم بوقف تصوير الأعمال الفنية وذلك خوفا من انتقال فيروس كورونا، ومنهم الفنانة رانيا يوسف، كما أكدت الفنانة وفاء عامر، أنه في حال تفاقم الأمر فيجب وقف تصوير الأعمال الفنية، خوفا على سلامة الفنانين.

كما كشف عدد من النجوم عن الطرق الوقائية المتبعة معهم في مواقع التصوير من تعقيم والتزام الجميع بالكمامات ومنهم الفنانة عبير صبىري،ويسرا، ودينا الشربيني وأحمد بدير.