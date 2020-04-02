ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​علا بدر​ لموقع "الفن" أنها ملتزمة بالجلوس في المنزل تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي ​فيروس كورونا​، مشيرة إلى أنها لا تتوقف عن الدعاء والتضرع لله لتجاوز هذه الأزمة الصعبة.

وقالت: لا بد من وجود القلق والتوتر، لكن يقيني بالله كبير بأن هذه الفترة الحرجة ستمر على خير، وستعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

وأكدت أنها متفائلة جداً وأن بكرة أحلى والقادم أفضل، والله يخبئ لنا كل ما يسر القلب والخاطر، وسنحتفل قريباً بزوال الغمة.

درامياً، بيّنت أنها لم تعمل هذا العام أبداً، خاصة بعد أن اعتذرت عن عدة عروض لعدم قناعتها فيها، موضحة أنه بالنهاية لا يصح إلا الصحيح.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – علا بدر: بكرة أحلى وسنحتفل قريباً بزوال الغمّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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