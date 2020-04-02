أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 2 أبريل 2020

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعا محدودا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، وسط ارتفاع المعدن الأصفر عالميا في مستهل التداولات بعد أن أغلق على تراجع في تسوية نهاية الجلسة أمس.



وبحسب بيانات متوسط أسعار المعدن الأصفر في المملكة بدون دمغة، فإن سعر الذهب عيار 24 بلغ 192.78 ريال سعودي (51.21 دولار أمريكي).

وسجل الذهب عيار 22 مستوى 176.72 ريال سعودي (46.94 دولار أمريكي)، مع تحقيق الذهب عيار 21 سعر 168.69 ريال سعودي (44.81 دولار أمريكي).

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كما سجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 144.59 ريال سعودي (38.41 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تحقيق الذهب عيار 14 سعر 112.46 ريال سعودي (29.87 دولار أمريكي).

وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو مستوى 1610.5 دولار أمريكي مرتفعا بمعدل 1.2% بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش.

وما زال يتواصل التنافس بين الذهب والدولار الأمريكي وسط، إذ قال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب: "الدولار والعائدات والأداء الأفضل لأسواق الأسهم تشكل ضغوطا على الذهب".. مضيفا أن العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب بدأت في التشكل من جديد.

فيما رفع بنك بي إن بي باريبا توقعاته لمتوسط سعر الذهب في 2020 إلى 1610 دولارات للأوقية، بينما توقع أن يتراجع متوسط سعر الذهب في 2021 إلى 1500 دولار للأوقية.

وقال البنك، في تقرير له هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن يبقى الطلب على الذهب قويا على الأقل إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية وتبدأ التوقعات بالتحسن في أعقاب حزم من إجراءات تحفيزية لم يسبق لها مثيل وضعتها حكومات وبنوك مركزية موضع التنفيذ.