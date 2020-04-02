ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الراقصة ​جوهرة​ لهجوم لاذع، بعد إنتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تقدّم وصلة رقص بفستان قصير باللون الأسود، ومرتدية كمامة من اللون نفسه.

وعلّق بعض المتابعين بأن ما فعلته لا يتناسب مع الأزمة التي يمر بها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن موقع "الفن" كان قد كشف أن جوهرة، وبعد الأفلام الخاصة جداً التي تم تسريبها مع صديقها المصري السابق أحمد خالد، تزوّجت سراً من مدير أعمالها الحالي، وهو يحمل أيضاً الجنسية المصرية من دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل الزواج، التي بقيت داخل جدران منزل الراقصة، التي تتمتع في الوقت الحالي بشهرة واسعة النطاق داخل مصر وخارجها.

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كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة تتعرّض لهجوم لاذع بسبب رقصها بفستان قصير وكمامة.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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