سمية الخشاب تظهر بكمامة بتصميم غريب بعد أحمد سعد

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو قصيراً دعت من خلاله المتابعين إلى البقاء في المنزل كإجراء احترازي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الانظار بالكمامة التي وضعتها على فمها وأنفها حيث تبين أنها مصنوعة من الدانتيل. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث اعتبر بعض المتابعين أنها تستخدم المرض من أجل الاستعراض فيما أشار آخرون إلى أنها مجرد رمز لحملة الدعم وللظروف الراهنة التي يعيشها العالم.

ويشار إلى أن الفنانة قدمت في وقت سابق نصائح للسيدات لمساعدتهن على تخطي الملل خلال الحجر المنزلي. ونشرت على حسابها على التطبيق فيديو قالت فيه: "وأنت تجلسين في المنزل هناك أمور كثيرة جداً يمكنك فعلها. يمكنك ترتيب الدواليب. نتبرع بالملابس القديمة لشخص يحتاجها. نكون عملنا خيراً ورتبنا الغرف، اقرأوا كتباً، اهتموا بجمالكم وبشعركم. وغيرها من الأمور الكثيرة جدا".

وأضافت: "الرجال يمكن أن يصلحوا الأشياء التالفة في البيت، سواء من الكهرباء. حوائط تحتاج إلى الدهان، سباكة تحتاج لإصلاح، إجلسوا مع بعض فهي فرصة أن تجلسوا وتتكلموا مع بعض.. هي فرصة نجتمع مثل زمان".

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