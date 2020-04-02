الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة ياسمين عبد العزيز والتي تحمل اسمها ليعد هذا الظهور الأول لها.

وفوجئ الجميع بها ليس فقط لجمالها الشديد ولكن لأنها أصبحت شابة، وجاءت آراء رواد الـ"سوشيال ميديا" متباينة، فالبعض أكد أنها تشبه والدتها وورثت عنها الشعر الكثيف الناعم بينما أكد البعض الآخر إنها تشبه والدها رجل الأعمال محمد حلاوة .

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز انفصلت عن محمد حلاوة منذ عامين، وتزوج بعدها من الممثلة ريهام حجاج، بينما تعيش ياسمين حالياً قصة حب مع الممثل أحمد العوضي ولكن عائلتها تعارض هذه العلاقة.

من ناحية أخرى، نفت ياسمين ما تردد من أخبار حول توقف تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، مؤكدة أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح. ويشاركها البطولة شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر.

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