تأجيل النطق بالحكم في قضية مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

قررت محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية مد أجل النطق بالحكم قضية مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، بأحد فنادق الساحل الشمالي.

وتم تأجيل القضية إلى يوم الثلاثاء جلسة 21 أبريل المقبل.

وجاء تأجيل النطق بالحكم، تزامناً مع الإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتأجيل بعض القضايا منعاً لتكدس المواطنين في المحاكم.

وكانت نيابة برج العرب، قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة؛ التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة، وخلال التحقيقات اتهم "عز"، شقيقة زينة بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة؛ وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

واتهم "عز"، شقيقة زينة بالبلاغ الكاذب ضده؛ لتحريرها محضراً اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين بالفندق.

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واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة، كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من عز".

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