انتصار تكشف تفاصيل برنامجها الجديد مع بدرية طلبة

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة انتصار ملامح البرنامج الجديد الذي تقدمه مع الفنانة بدرية طلبة على شاشة قناة النهار، بدءا من الخميس 2 إبريل.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أوضحت انتصار أن البرنامج يقدم فقرات متنوعة تتناول مواضيع تهم المرأة والأسرة، وتناقش في إطار كوميدي، أما اسم البرنامج، "بيت ريا وسكينة"، فالهدف منه الإيحاء بمصير الضيف الذي يحضر للبرنامج.
ودعت بدرية طلبة تامر أمين ليكون أول ضيوف "بيت ريا وسكينة"، خاصة وأن الفرصة لم تتح لها للاحتفاء به كما يجب، عندما استضافته في السابق في برنامج "نفسنة".
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