أصالة تعيد حساباتها متأثرة بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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حاولت الفنانة أصالة التعبير عما يدور في داخلها، بعد مرور عدة أسابيع على الحجر المنزلي للوقاية من كورونا، وذلك عبر بثها المباشر مع متتبعيها عبر تطبيق انستاغرام. فأعلنت انها لجأت لللالتزام بالصلاة أكثر وقراءة القرآن.

استهلت أصالة كلامها قائلة: "اليوم لن أغني فلا تطلبوا مني الغناء في البث المباشر"، هكذا بدأت الفنانة السوريّة أصالة نصري بثها المباشر على تطبيق الصور إنستغرام، وشاركت أفكارها مع متابعيها بالقول:

"منذ أربعة أيام وأنا أفكر بالتالي: لطالما ظننت أنني أقوم بواجباتي على أكمل وجه تجاه أولادي وفي منزلي ومع أصدقائي، لكن كورونا أتى وقعه كالصاعقة عليّ".

وأضافت اصالة "إكتشفت بسبب كورونا ان كلّ ما فعلته سابقاً كان ناقصاً في الحياة، لم أكن موزونة وكنّا بمتاهة ولا ندري ماذا نفعل. الحكمة من كورونا هو الجلوس بينك وبين نفسك، والجلوس مع أولادي لوقت طويل هو أمر جميل جداً".

وتابعت اصالة " الكورونا صدمة كموت أحدهم أو فراق الأحباء، يبدو في بدايته كانهيار لنظام حياتنا، وسأعترف أنني كنت نادراً ما أصلي. أمّا اليوم فبدأت بقراءة القرآن وأشعر بالفرح بالتزامي بالصلاة".

وأوضحت أصالة ان التزامها الصلاة لا يعني بداية لاعتزالها، قائلةً أعمل على الألبوم الخليجي، ولا أفكر بالإعتزال فأنا أعشق الموسيقى".



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