تراند اليوم : شاهد..نوال الكويتية تنهار من البكاء في الشارع بعد رؤية هذا المنظر



ظهرت الفنانة نوال الكويتية، وهي متأثرة بشدة وتبكي في الشارع،أمام منزلها في الكويت، بعد أن ظهرت وهي تلقي التحية على مواكب كانت تجوب من أجل توعية المواطنين بأهمية البقاء في المنزل للحدّ من إنتشار فيروس كورونا.

وبدت نوال في الفيديو وهي تتفاعل مع مرور الموكب وتحييهم، وبعد مروره ظهرت وهي تبكي من شدّة تأثرها، فيما حاولت ابنتها التي كانت برفقتها مواساتها.

وكانت كتبت نوال عبر صفحتها الخاصة سابقاً قائلة: "اللهم احفظ الكويت واهلها وكل العالم من هذا البلاء والحمدلله على كل حال هذا وقت التسبيح والدعاء ومتابعة ارشادات الدولة عشان نساعد في حصر والقضاء على هذا الفيروس".