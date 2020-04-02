ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة السورية ​جومانا مراد​ جدلاً كبيراً، بسبب تعليقها على صورة نشرها المخرج المصري ​سامح عبد العزيز​، طليق ​الفنانة المصرية روبي​، تجمعه بها، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

الصورة من كواليس مسلسل "دهب عيرة"، الذي تشارك مراد في بطولته، وعلقت عليها قائلة: "أحبك"، وقد أثار التعليق تساؤل الكثير من متابعي عبد العزيز ومراد، عن طبيعة العلاقة بين الإثنين.

يُذكر أن مسلسل "دهب عيرة" من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، ومن بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وفرح الزاهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جومانا مراد تثير الجدل بصورتها مع طليق روبي.. فهل إرتبطا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.