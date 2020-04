فيروس كورونا ينهي حياة فنان عالمي جديد

ميرنا وليد - بيروت - أنهى ​فيروس كورونا​ حياة الموسيقي آدم شليزنغز، عن عمر يناهز الـ52 عاماً، بسبب تأثره بمضاعفات الفيروس.

وقال بيان لمحامي فرقة الروك "Fountains of Wayne"، الذي يعد شليزنغر أحد مؤسسيها: "كما يعلم الكثير منكم، تم إدخال آدم إلى المستشفى مُصابًا بكوفيد -19".

وأضاف البيان، الذي حصلت عليه شبكة CNN، أنه على الرغم من أنه كان يقوم ببعض التحسينات الصغيرة خلال الأيام القليلة الماضية، كانت حالته حرجة، وكان غير قادر في النهاية على التعافي من مضاعفات" الوباء.

يُذكر أن شليزنغر كتبر كلمات أغنية حملت نفس إسم فيلم "!That Thing You Do"، الذي كان من إخراج وبطولة النجم توم هانكس، في عام 1996. كما كتب وأنتج موسيقى برنامج "Crazy Ex-Girlfriend"، وفاز بالعديد من جوائز إيمي، وكان مرشحاً لجائزة أوسكار.