لؤي يطرح “باراشوت” من ألبوم “على خيرة الله”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد “ضقت صبراً”، التي طرحها قبل 10 أيام من الآن، طرح المغني المصري لؤي، أغنيته الجديدة “باراشوت” عبر يوتيوب وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “على خيرة الله”.

ويعود لؤي بألبوم “على خيرة الله” إلى الساحة الغنائية من جديد، بعد غياب سنوات.

يذكر أن آخر أعمال لؤي أغنية “الليلة سهرانين” من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.