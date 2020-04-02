أغرب تأكيد للحجر الصحي.. صورة من المنزل للحكومة كل ساعة

العين الإخبارية - بسمة أبوطالبالأربعاء 2020/4/1 08:26 م بتوقيت أبوظبي
أسرة هندية تتابع خطابا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي
اتبعت ولاية هندية طريقة غريبة للتأكّد من بقاء مواطنيها في منازلهم أثناء فترة الحجر الصحي المفروض في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وابتكرت ولاية كارناتاكا الواقعة جنوب غرب الهند حلاً غريباً يعتمد على إرسال مواطنيها صورة شخصية "سيلفي" كل ساعة إلى السلطات الحكومية لضمان بقائهم في الحجر الصحي المنزلي، بحسب موقع "Mashable" الأمريكي في نسخته الإيطالية.
وطلبت الحكومة المحلية من المواطنين تنزيل تطبيق خاص على هواتفهم الذكية لإرسال صورهم الشخصية عليه، والمزود بإحداثيات GPS للشخص تمكّن المسؤولين من التحقق من موقع المرسل.
وقال زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا"، في بيان صحفي، إن عقوبة عدم إرسال المواطنين الصور الشخصية كل ساعة (باستثناء ما بين الساعة 10 مساءً و7 صباحاً) هي تحويلهم إلى مرافق الحجر الصحي الجماعية التي أنشأتها الحكومة الهندية.
وأكد رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، بي إس يدييورابا، الإثنين، أن إنهاء الحجر الصحي المفروض على مستوى البلاد لمدة 21 يوماً يعتمد على مدى التزام الناس الصارم به، إذ حثهم على اتباع حظر التجول والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأثار هذا الإجراء الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ تحدَّث البعض عن انتهاك الخصوصية.
ولم تكن الصور السيلفي الطريقة الوحيدة الغريبة التي تتبعها السلطات الهندية لتطبيق الحجر المنزلي، فمنذ بضعة أسابيع، بدأت ولاية ماهاراشترا الهندية ختم أيادي الناس بحبر لا يمحى يشير إلى التاريخ الذي يتوجب عليهم حتى غايته البقاء في المنازل.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 24 مارس/آذار إغلاقاً تاماً في بلاده من منتصف الليل لمدة 21 يوماً لمنع انتشار فيروس كورونا.
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