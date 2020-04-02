شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يعود لـ"شاهد عيان" بعد توقفه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة من التوقف بسبب الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا استأنف فريق عمل مسلسل "شاهد عيان" من بطولة حسن الرداد، تصويره فى أحد الديكورات المخصصة للعمل والذى يخوض به الفنان حسن الرداد السباق الرمضانى المقبل ويجسد من خلاله شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى .

ويسعى فريق العمل الانتهاء من تصويره قبل شهر رمضان حيث يتم تكثيف المشاهد حتى يلحق بالموسم الرمضانى .

يذكر أن مسلسل "الزوجة 18" كان آخر أعمال حسن الرداد التليفزيوينة، وشارك به خلال السباق الرمضانى الماضى، وشاركه فى البطولة النسائية ناهد السباعى وهيدى كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع فى الكثير من المشكلات؛ بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التى تصل إلى الرقم 18.

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وتم مؤخرا طرح بوستر فيلم "توأم روحى" الذى يلعب بطولته حسن الرداد، وتشاركه أمينة خليل وعائشة بن أحمد، ويخرجه عثمان أبو لبن، ويعد التجربة الثالثة للمؤلفة أمانى التونسى بعد "بين بحرين" و"قصة حب"، وظهر نجوم الفيلم بالأسود على البوستر، وظهرت كل من أمينة خليل وعائشة بن أحمد على البوستر وسط الرداد.

فيلم "توأم روحى" يقوم ببطولته عدد من النجوم الفن، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.