من مروان خوري.. "هي إلهُن تحية" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​مروان خوري​ تحية غنائية موسيقية، بعنوان "هيدي مش غنّية.. هي إلهُنْ تحية"، إلى ​الصليب الأحمر اللبناني​، الذي يقدّم تضحيات كبيرة جداً، كما إلى الجسمين الطبي والتمريضي وجميع العاملين في المستشفيات، وخصوصاً منذ إنتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ​الجيش اللبناني​ والقوى الأمنية، التي تحرص على تنفيذ قوانين السلامة العامة في الفترة الراهنة الصعبة، التي يعيشها اللبنانيون.

هذه التحية الصادقة و"من القلب" لخوري، هي خطوة فنية لافتة، من فنان عُرف بحسن خُلُقه ومواقفه الإنسانية.

ويقول في كلماتها: "هيدي مش غنّية هي إلهُنْ تحية ليلّي عم يتعبوا ويخاطروا بحياتن. كرمال البقية وهي أعظم قضية بيحملها إنسان لخيو الإنسان باسم الإنسانية وهيدي مش غنّية. هي إلهُن تحية".

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