هل أصيب كيفانش تاتليتوغ بالكورونا؟

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أثار الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ القلق، بعد أن شوهد بالمستشفى وهو يخضع للفحوصات.
وتساءل البعض هل يعقل ان يكون النجم قد أصيب بالكورونا؟
بدورها كشفت جريدة " حرييت" التركية، ان الممثل الشاب أصيب بوعكة مفاجئة ونقل إلى المستشفى ولم تعط تفاصيل حول أسباب الوعكة.
كيفانش تاتليتوغ
كيفانش لم يتأخر وسارع إلى إصدار بيان مقتضب جاء فيه: "مرحباً جميعاً، منذ 15 يوم وانا في المنزل مع زوجتي. لكن ذهبت للمستشفى بعد معاناتي من بعض العوارض، وخضعت للفحوصات ولا زلت انتظر النتيجة".
وبعدها بساعات كتب " عانيت من حرارة مرتفعة وسعلة ناشفة، وخضعت لاختبار كورونا والحمد لله أبلغت أن نتيجتي سلبية".
واكد انه يتابع مع الطبيب لتحديد العلاج له، وأبدى تعاطفه مع كل مرضى الكورونا راحياً لهم الشفاء العاجل.
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