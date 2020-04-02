ميريام فارس تؤكد التزامها بـ"الحجر المنزلي"

بات نجوم الفن حول العالم، ولاسيما في الوطن العربي يُشاركون يومياتهم وكل ما يفعلونه خلال فترة "الحجر المنزلي" مع جمهورهم ومتابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد العزلة التي فرضها فيروس كورونا المستجد، ومنذ بدء إعلان إلغاء حفلاتها وإقامتها في منزلها، شاركت الفنانة اللبنانية العديد من مقاطع الفيديو لها مع متابعيها تخبرهم بها عن كيفية قضاء وقتها داخل الحجر الصحي المنزلي، كان آخرها يوم أمس حين شاركت في لقاءٍ عبر "سكايب" في برنامج "منا وجر"، الذي أكدت من خلاله أنها ملتزمة بالحجر المنزلي منذ تاريخ 22 فبراير/شباط، مشيرة إلى أنها قررت ألّا تعاود السفر خارج لبنان وجلست في المنزل مع زوجها وابنها جايدن.



ومما جاء في حديث الفنانة اللبنانية خلال استضافتها في البرنامج، بأنها سعيدة في الحجر المنزلي خصوصا وأنها كانت تريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، ولكنها تشعر الآن بأن حياتها جيدة وتمكنت من القيام بالكثير من الأمور التي لم تستطع إنجازها من قبل.



وأوضحت ميريام بأنها "قررت عدم البقاء طيلة النهار بمتابعة الأخبار السيئة التي تتعلق بـ كورونا، كي لا تدخل بمرحلة اكتئاب، وكل ما عليها القيام به هو تعقيم وتنظيف في المنزل ولا داعي لأي وسواس"، فيما لم تخل المقابلة من سؤال مقدم البرنامج عن متى سيتمكن الجمهور من رؤية زوجها في الإعلام، أجابت الفنانة اللبنانية بأننا سنراه عندما يقرر هو.

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وكانت ميريام فارس نشرت في وقت سابق لها مقطع فيديو طريفا وهي تخبز في المطبخ مع نجلها جايدن وتعدّ البسكويت بينما يقوم طفلها بنثر الطحين، وعن ذلك الأمر، أشارت ميريام خلال المقابلة بأنها ليست موهوبة في الطبخ، إذ قالت: "لست موهوبة في الطبخ، أنا فقط تعلمت بعض المأكولات منذ 5 سنوات، وقبل ذلك، كان تحضير الكيك يستغرق 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصا أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه".

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