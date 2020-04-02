كيفانج تاتليتوج يخضع لفحص كورونا بعد الاشتباه في اصابته بالفيروس.. اعرف النتيجة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» قلق محبيه بتدوينة أكد فيها خضوعه لفحص كورونا المستجد، بعد الاشتباه في إصابته بالفيروس نتيجة ظهر بعد أعراضه عليه.

كيفانج عانى من أرتفاع في درجة الحرارة وسعال، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى المستشفى على الفور، وهناك، طلب منه الأطباء الخضوع للفحص، وقد كشف النجم التركي عن النتيجة، وكتب: «تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي بعد خضوعي للفحوصات في المستشفى، حيث أتيت بشكوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وحالياً يتم متابعتي وعلاجي في هذا الصدد، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية».

وتابع: «غدا سأكمل اخر فحوصاتي، ووفقا للنتائج سيتم تحديد كيفية المتابعة والعلاج في المنزل إذا لزم الأمر، وأود أن أشكر كل العاملين في القطاع الصحي، و بالأخص في بلادنا الذين يقضون ساعات عمل مكثفة خلال هذه الفترة ، وأتمنى من الله الشفاء لجميع المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من Covid-19. دعاءنا لكم. أنا بخير ... شكرا لاهتمامكم».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، كما عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.