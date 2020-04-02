بيرين سآت تستعرض لياقتها بطريقة مبهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» لياقتها العالية بصورة مبهرة شاركتها مع محبيها، في إطار تشجيعهم على البقاء في منازلهم لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

بيرين ظهرت في الصورة تفتح ساقيها بشكل كامل، حتى أنها نجحت في لمس السقف بقدمها، وكتبت الفنانة معلقة عليها: «كن قوياً، ألمس السقف»، حيث لاقت صورة الفنانة تفاعلاً قوياً بين متابعيها الذين أعربوا عن انبهارهم بلياقتها وقوة رشاقتها.

من ناحية أخرى، عُرض لبيرين سآت مؤخراً مسلسل «الهدية» في موسمه الأول، وهو أول تعاون لها مع شبكة Netflix، وقد شاركت في بطولته أمام أمام محمد جونسور، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم، وقد تعاقدت الفنانة مع الشبكة على موسمين جديدين للعمل بعد نجاح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وعلى الرغم من المشاهد الجريئة التي جسدتها بيرين أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في مسلسلهما الشهير «العشق الممنوع»، رأى الكثيرون أن مشاهد الفنانة المثيرة في «الهدية» تجاوزت الخطوط الحمراء، وتعرضت الفنانة بسببها لهجوم قوي، بينما دافع البعض عن الممثلة الشابة، مؤكدين أنها تؤدي ما يُطلب منها بإشراف المخرج، مشددين أنه في امكان المشاهد استخدام خاصية «تخطي» في حال انزعاجه من أي مشهد.