شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقي آدم شليزنجر الحاصل علي جائزة الإيمي بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن موقع فارايتي، وفاة الموسيقي وكاتب الأغاني آدم شليزنجر الحاصل علي جائزة الإيمي بسبب فيروس كورونا عن عمر 52 عاما وهو الموسيقي الذي يتمتع بشعبية كبيرة وسبق وأن ترشح لجائزة الأوسكار في التسعينات.



آدم شليزنجر وفاة آدم ليست الأولي بين المشاعير حيث سبق واعلن موقع مترو عن وفاة أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars بسبب فيروس كورونا وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.

كما توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، والممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، وقد كان بلوم معروفًا بمشاركته فى أفلام مثل "Desperately Seeking Susan" و""Crocodile Dundee، بالإضافة إلى مجموعة من مسرحيات Broadway والإنتاج المسرحى والأعمال التلفزيونية.

وجاءت أخبار وفاة بلوم بعد الإعلان، عن وفاة الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى، وكان قد ظهر بلوم" لأول مرة فى برودواى، عام 1977 فى فيلم "The Merchant"، كما ظهر فى أعمال منها "Lost in Yonkers" و"The Best Man"، فيما كان آخر ظهور له على كان عام 2013 فى "The Assembled Parties".