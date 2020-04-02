مفاجأة .. هذة الفنانة ستساعد رامز جلال في رامز مجنون رسمي

انتهى النجم رامز جلال من تصوير برنامجه الجديد، والمقرر عرضه ضمن برامج رمضان 2020، ومن المقرر عرض البرنامج على شاشة قناة ام بي سي.

وكشفت مصادر مقربة بأن البرنامج تم تصويره في دبي، دون الكشف عن تفاصيل البرنامج.

ولكن علمت الوفد من مصادر خاصة بأن هناك العديد من السيناريوهات المحتلمة لفكرة البرنامج، وتعتمد

فكرة البرنامج على استضافة إعلامي مشهور لأحد نجوم الفن والكرة والشخصيات العامة ويكون رامز متنكر في صورة شخص يعاني من مرض نفسي، مما يتسبب في ذعر وفزع الضيف.

و لكي يكون المشهد أكثر تشويقًا يترك المذيع الحلقة لكي يقوم بعمل شئ داخل الكواليس ويترك الضيف مع هذا الشخص المريض النفسي، ثم يتفاجأ

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الضيف بأنه تعرض إلى مقلب.

وكشف مصدر مقرب بأن الفنانة أروى ستجسد دور المذيعة والتي ستساعد رامز في المقلب، وهي من ستحوار الضيف.

وكشف أيضًا مصدر مقربًا بأن ضيوف الحلقات والأكثر شيوعًا هم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل والراقصة جوهرة، وبالإضافة إلى بعض النجوم الفن التمثيل والغناء.

وأكد المصدر بأن ميزانية البرنامج إتاحة الفرصة، لاستضافة باقة لامعة من أكبر نجوم العالم العربي والغربي.