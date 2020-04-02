ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان ​يارا بو منصف​ اليوم خبر مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم التي تقام في الصين وذلك عبر خاصية "الستوري" في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليتبين في وقت لاحق أن هذا الخبر ليس سوى مزحة لمناسبة "كذبة الأول من نيسان".

ونشر حساب نادي معجبي مسابقة ملكة جمال لبنان على صفحته الرسمية صورة يبيّن فيها أن الأمر لم يتعد كونه مزحة وكتب على صورة يارا :"نتأمل أن تكونوا استمتعتم بنكات كذبة نيسان أو April fools day باللغة الإنكليزية".

إشارة إلى أنه لا زالت ​مايا رعيدي​ ملكة جمال لبنان حتى الآن لعدم إقامة مسابقة انتخاب ملكة جديدة، بسبب ثورة 17 تشرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يارا بو منصف لن تشارك بمسابقة ملكة جمال العالم لهذا السبب-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.