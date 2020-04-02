تراند اليوم : تفاصيل تكفل السلطان سليمان بأسرة أصيبت بفيرس كورونا

أعلن النجم التركي خالد أرجنتش الشهير بالسلطان سليمان في الوطن العربي، عن تكفله بـ 175 أسرة متضررة من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل كبير في تركيا.

وجاء دعم خالد ارجنش، استجابة للحملة الخيرية التي أطلقها عدد من نجوم تركيا منذ ثلاثة أيام لدعم عائلات لمدة شهرين في ظل هذه الأزمة وكان الهدف منها التكفل ب 5000 عائلة طيلة شهرين.