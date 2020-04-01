شيرين عبد الوهاب تحضّر مفاجأة لجمهورها -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - طالب جمهورالفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بأن تطرح أغنية جديدة لها وقد تفاعلت شيرين مع الأمر واعدة إياهم بأنها ستنفذ هذا الأمر وتطلق جديدها الفني قريباً.

وكتبت شيرين في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :" إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني... بحبكم".

إشارة إلى أن شيرين قررت أن تعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها إثر أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان، وطمأنت متابعيها على صحتها وناشدتهم البقاء في المنزل وكتبت:"أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني، أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير.".

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