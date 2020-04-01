النجمان ريتيك روشان وأكشاي كومار يتبرعان للهند لمواجهة كورونا

أعلن النجمان ريتيك روشان وأكشاي كومار تقدمهم بتبرعات مادية لدعم محاربة فيروس كورونا في الهند. وأعلن ريتيك روشان عن تبرعه بـ ٢٠٠ ألف روبية لحكومة ولاية ماهراشترا لجلب المزيد من الأقنعة الطبية الوقائية والمطهرات لسكان الولاية. بينما أعلن أكشاي كومار التبرع بـ ٢٥ الف دولار في صندوق pm cares الذي يدعم مؤسسات خيرية صغيرة. Advertisements قد يهمك ايضا: كاترينا وأكشاي كومار يُنعشان السينما الهندية من جديد بعد غياب 9 أعوام النجم الهندي أكشاي كومار يروج لفيلمه الجديد "Kesari"

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