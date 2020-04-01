جومانا مراد ملفتة وجذابة في عيد ميلادها

تحتفل النجمة جومانا مراد، اليوم الأربعاء الأول من أبريل، بعيد ميلادها الـ46 ، والتي كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تليفزيون عمان.
وتميل الفنانة جومانا مراد إلى ارتداء الملابس التي تبرز أنوثتها، وتكشف عن رشاقتها، فهي تحب الفساتين القصيرة، أو الجيب الملون.
وتعتمد على المكياج الجذاب الناعم في إبراز ملامحها الجميلة.
وتظهر جومانا مراد بالشعر الأسود التي تتميز بها، اما أن تتركه منسدلًا على كتفيها أو ترفعه لأعلى.
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