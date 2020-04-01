ميرنا وليد - بيروت - يتخوف العديد من المشاهير كما كل الناس من التقاط عدوى فيروس كورونا خصوصاً أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة.
وللاستفسار والمشاركة بالفائدة مع متابعيها، نشرت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا اتصالاً بـ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والقائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ كوفيد 19، والدكتورة ماريا فان كيرخوف، مقدمة معلومات إلى جمهورها عن فيروس كورونا، من خلال هذه المحادثة مباشرة التي بثتها كاملة على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت :"هناك الكثير من المعلومات المتداولة حول كوفيد19. والآن نحن جميعا نبحث عن الوضوح، أصدقائي الأطباء في الصحة العالمية WHO، الذين يعملون على الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس يقدموا لنا إجابات مباشرة."
أما المغني نيك جوناس، زوج يريانكا شوبرا فأشار إلى أنه مصاب بداء السكري من النوع الأول، وبريانكا شوبرا مصابة بالربو، متسائلا هل هما أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19؟.
وأتت مجمل الإجابات تركز على ضرورة الوقاية وطرقها من غسل اليدين، والعكس في مرفقك وعدم المصافحة، وتجنب التجمعات.
من جهة أخرى ساهمت بريانكا مع زوجها كتابة أغنية لجماهيرهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنهم غناؤها أثناء غسل اليدين، وذلك في إطار نشر الوعي عن أهمية اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا وزوجها خائفان من فيروس كورونا وهذا ما فعلاه للاطمئنان-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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