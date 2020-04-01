حقيقة إصابة التركي كيفانش تاتليتوغ بفيروس كورونا

فاجأ النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير في الوطن العربي بـ “مهند” المتابعين على حسابه عبر موقع تويتر بتغريدة تحدث فيها عن “انه كان في عزل ذاتي مع زوجته لمدة ١٥ يوما ولكن بعد عدة شكاوى مرضية اضطر الى الذهاب إلى المستشفى للإطمئنان على صحته ليتفاجأ بطلب الأطباء منه البقاء في المسشتفى تحت المراقبة الى حين ظهور نتيجة التحليل الذي اجراه من فيروس كورونا. وختم كيفانش مطمئناً جمهوره الى أنه بخير وهو بإنتظار النتيجة وسيخبر الجميع بآخر المعلومات. انتبهوا الى صحتكم”.

وكان عدد من المشاهير العالميين قد أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا منهم توم هانكش وزوجته ريتا ويلسون، إدريس إلبا، المنتج هارفي واينشتاين، عارضة الأزياء الأوكرانية أولجا كوريلينكو وغيرهم.