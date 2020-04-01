وفاة الممثل التركي توراهان كايا بعد إصابته بفيروس كورونا

"الخليج 365" من بيروت: توفي الممثل التركي تورهان كايا عن عمر 69 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا كما صرّح ابنه، بعد أن نقل الى غرفة العناية المركزة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، فقد خضع الاشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالممثل الراحل الى الفحوصات اللازمة وجاءت النتائج سلبية، مما جعل الاسرة تزعم أن تورهان أصيب بالفيروس في المستشفى.
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