كيفانتش تاتليتوغ ينقل الى المستشفى بعد الإشتباه بإصابته بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: فوجئ متابعي الممثل التركي كيفانتش تاتليتوغ بنقله الى المستشفى بعد ظهور عوارض فيروس كورونا عليه.

وأشارت مصادر صحافية تركية الى أنّه نقل إلى المستشفى في ساعة متأخرة من الليل بسبب الاشتباه في إصابته بالفيروس، ولا تزال النتائج غير معلنة حتّى الساعة.

يذكر أن الممثل التركي كان قد انتقل وزوجته الى منزلهما في إحدى الغابات لعزل أنفسهما تفادياً للإصابة بفيروس كورونا،

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