هايدي كلوم سعيدة اليوم أكثر من أي وقت مضى

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"الخليج 365" من بيروت: صرحت عارضة الأزياء الشهيرة هايدي كلوم في مقابلة مع "ريد ماغازين" بأنها تشعر بالإتساق مع ذاتها هذه الفترة.

وتؤكد كلوم (46 عاماً) بأن معركتها مع الأكل انتهت، حيث إنها عانت في بداياتها من عادات أكل ضارة، حيث كانت مضطرة لفرض نظام غذائي صارم لتحافظ على قوامها بحسب المقاييس التي تفرضها عليها مهنة عرض الأزياء.

بينما تشعر الآن أنها تتكيف أكثر مع حياتها المهنية، وتعلمت كيفية رعاية نفسها بشكل أفضل. وتضيف:"هناك الكثير من الخيارات، فقط اختر الأشياء الصحيحة. حينها لا حاجة لأن تعاني".

واعترفت: "أشعر بالسعادة مع ما أنا عليه. لو لم أكن كذلك، لغيرت الأمر".

وفي نفس المقابلة، ناقشت هايدي الأبوة والأمومة المشتركة مع المغني سيل. "نحن نحاول قدر الإمكان. هناك دائما سبب للانفصال، كما تعلمون؟" فالحياة ليست وردية على الدوام، فالأمور قد تكون صعبة في الأحيان لكن في النهاية علينا أن نواجه الأمور معاً كعائلة".

يذكر أن كلوم تزوجت العام الماضي من عازف الغيتار الألماني توم كوليتز الذي يصغرها ب 14 عاماً، وتسير الأمور على ما يرام بينهما بحسب تعبيرها.

"أنا سعيدة جداً وممتنة لأنه رائع مع أطفالي، وهم متفقون معه".

العارضة الشهيرة أم لأربعة أطفال هيلين 15 عاماً، هنري 15 عاماً، جوهان 13، ولو 10 أعوام.

عن أمومتها تؤكدبأنها تمتلك نظام دعم ... لدي أشخاص رائعون يساعدونني. كنت أقوم بدور الأم والأب في آن واحد.

وحول روتينها اليومي تقول: "استيقظ يومياً في الساعة السادسة صباحاً لأن إبنتي يجب أن تكون جاهزة بحلول الساعة 6:50 صباحاً من أجل الوصول إلى مدرستها في الوقت المناسب".

أما بالنسبة لجدولها المجنون، فهي ترى بإنها ستكون "ضجرة" بدونه. ولكنها إعتادت على الإهتمام بمهام متعددة في وقت واحد مع قليل من التخطيط.