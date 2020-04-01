تراند اليوم : شاهد.. "حماقي" يتعرض لسيل من الانتقادات بسبب "اللوك الجديد"

تعرض النجم المصري محمد حماقي لسيل من الانتقادات، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما إنتشر مؤخراً تصميم لصورة غلاف ألبوم النجم المصري محمد حماقي وتناقله عدد كبير من محبّيه الذين عبّروا عن إستيائهم من اللوك الجديد الذي إعتمده في الجلسة الخاصة بغلاف العمل.

وفي التفاصيل فقد أراد جمهور ومحبو حماقي توجيه رسالة له تحمل كلمات عتب بعد أن إنتظروا عمله الجديد لأكثر من 3 سنوات كانت نهايتها خيبة أمل نظرا لظهوره بنفس ستايل النجم تامر حسني إن كان من ناحية قصّة الشعر أو الدقن أو حتى فتحة الملابس عند منطقة الصدر.



