خاص الفن-جورج مارتينوس يرنم "يا عدرا ساعدينا"

ميرنا وليد - بيروت - يطرح الفنان اللبناني ​جورج مارتينوس​ اليوم ترنيمة بعنوان " يا عدرا ساعدينا ".

وقال جورج لـ"الفن" عن الترنيمة:"كل سنة خلال الشهر المريمي أحب ان أهدي والدتنا مريم العذراء ترنيمة جديدة، وحالة الكون المأساوية فرضت نفسها هذه السنة بعد ان فتك داء الكورونا بالأرض و الشعب."

وتابع:"الترنيمة من كلمات والدتي الحبيبة عايدة مارتينوس و ألحاني و توزيعي."

وأضاف جورج:"أهدي السيدة العذراء ترنيمة " يا عدرا ساعدينا " التي ستنزل اليوم على قناتي الخاصة على يوتيوب مبتهلا اليها أن ترأف بشعبها و ترفع عنا البلاء الذي نعيشه."

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