خاص الفن - "باب الحارة" حتى إشعار آخر.. وعودة شخصيات جديدة

ميرنا وليد - بيروت - بسبب وباء كورونا، ولأسباب إنتاجية أخرى، بات من المؤكد أن مسلسل "​باب الحارة​" بجزئه الحادي عشر سيؤجل لرمضان بعد المقبل، ولن يكون حاضراً خلال الموسم الرمضاني الحالي.

الشركة المنتجة أجلت انطلاق التصوير حتى إشعار آخر من دون أن تحدد موعداً ثابتاً، لكنها في الوقت نفسه تفكر بإعادة النظر في بعض النجوم القدامى طالما أن الوقت بات متاحاً وطويلاً.

وبعد إعادة الممثلة رنا الأبيض بشخصية "جولي" وزهير رمضان بشخصية "أبو جودت" وسحر فوزي بشخصية "أم بشير"، تفكر الشركة المنتجة بإعادة روبين عيسى بشخصية "دلال" وغادة بشور بشخصية "فطنة" وأريج خضور" بشخصية "لطفية".

الجزء الجديد من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وتمثيل نظلي الرواس ونجاح سفكوني وقاسم ملحو وأمية ملص وزهير عبد الكريم وصالح الحايك وتولين البكري وهدى شعراوي وآخرون.

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