نجل فنان مصري شهير يستغيث : ” أنا اطردت من سكني ومشرد في الشارع “

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 02:56 مساءً - أجرى ” نور عبد المطلب ” نجل الفنان الراحل ” محمد عبد المطلب ” لقاءا تليفزيونيا لقناة ” شوف تي في ” كشف من خلاله عن تعرضه لأزمة بالوقت الحالي ووجه نداء استغاثة إلى ملك المغرب حيث يقيم بها منذ سنوات طويلة .

فقال نور عبد المطلب عن تفاصيل مشكلته أن أحد اصدقائه المغاربة كان قد أعطاه شقة في بناية سكنية يملكها ومكث بها لمدة 12 سنة تقريبا .. إلى أن توفي صديقه وفوجئ بزوجة صاحب السكن تأتي إليه ومعها آخرون لطرده من الشقة ليصبح مشردا في شوارع المغرب .

وأشار نجل الفنان الراحل إلى إنه لديه مشاكل في الدخول إلى مصر وقال : ” المغاربة اصدقائي مسابونيش وبحبهم وبيحبوني إلى أن جاءت حرم المرحوم وأخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ” .

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وتابع : ” أخرجوني بلا رحمة وآخر ما كنت أتخيله أن يكون في مشكلة بيني وبين عائلة المرحوم الذي أكرمني لسنين طويلة ” .

ووجه نور عبد المطلب نداءا إلى الملك ” محمد السادس ” ملك المغرب بأن يرعاه ويوفر له سكنا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد .

وأضاف : ” الشعب المغربي الكريم الأصيل الذي أكرمني طوال السنين اللي قعدت فيها وراعييني ومحافظين عليا .. أنا بلادي هنا ولن أبارحها ابدا إلا إلى قبري هنا في الدار البيضاء ” .