الموت يفجع الفنان الهندي ” سلمان خان “

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 12:55 مساءً - نشر الفنان الهندي ” سلمان خان ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أعلن من خلالها عن وفاة إين شقيقه ويدعى ” عبد الله خان ” عن عمر يناهز ال 38 عاما .
وظهر سلمان خان في الصورة برفقه إبن شقيقه الراحل .. وكتب في تعليقه عليها : ” سأحبك دائما ” .
وكانت قد كشفت تقارير إخبارية في الهند أن الوفاة قد حدثت يوم الإثنين الماضي داخل مستشفى ليلافاتي في مومباي بسبب إصابته بفيروس كورنا .
إلا أن خرج شقيق الراحل عبد الله خان بتصريحات صحفية إلى أحد المواقع الهندية قال فيها أن شقيقه كان يعاني من مرض السكري وشعر بإعياء دخل على إثره الى المستشفى بعدما ازدادت حالته سوءا ثم فارق الحياة .. ولا صحة حول ما يتردد عن أن الوفاة بسبب فيروس كورونا .
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