تراند اليوم : فيديو| طبيب "أحمد زكي" يكشف أسرار الأيام الأخيرة في حياته



كشف الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام عن الوصية الأخيرة للممثل المصري أحمد زكي، قبل وفاته.

وتوفي زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينته بعد من استكمال باقي تصوير فيلم "حليم" الذي كان يحكي مشوار المطرب الراحل عبدالحليم حافظ.

وقال عبدالقادر في تصريحات إلى برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "أحمد زكي مات يوم الأحد 27 مارس السابعة صباحًا، وعبدالحليم حافظ كان يوم 30 مارس، ورحلتي مع أحمد زكي كانت رحلة جميلة جدًا".

ووصف طبيب الممثل الراحل، زكي بأنه كان فنان أصيل، وبيحب فنه"، وقال: "آخر لقطة لأحمد زكي في فيلم حليم، قعد على كرسي وطلبني ورحت له قالي أنا مش شايف حاجة.. وشلناه بالكرسي، وديناه مستشفى بالسادس من أكتوبر وفقد بصره".

وتابع"قالي مش عاوزك تبهدلني ومش عاوزك تحط جهاز تنفس صناعي"، "كان طموح جدا وعاوز يعيش، وكتب سيناريوهات كتير جدا شوفتهم بعيني".

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وواصل: "كان بيقولي نفسي أأقفل تاريخ مصر وكان عاوز يعمل ناصر في الستينات وعاوز يعمل الضربة القوية عن الرئيس الأسبق مبارك وكان عاوز يعمل سعد زغلول".

واستطرد: "أحمد زكي كان خير جدًا، وقبل مايتوفى دفع آخر قسط في الدين اللي عليه في مستشفى 6 أكتوبر 158 ألف جنيه للقطاع الاقتصادي ده مكانش عنده عربية.. كان بيشوف الفن رسالة وعلشان كدا أحمد زكي عاش في قلوب المصريين حتى بعد مامات".

ويعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مائة فيلم مصري عام 1996 حيث له في القائمة ستة أفلام وهم: البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت، وحصل على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

