كريم عبد العزيز يبهر متابعيه بشخصية “الزعيم” في “أمير الظلام”

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز متابعيه خلال فترة تواجده في العزل المنزلي فيديو عبر تطبيق تيك توك، حيث تقمص شخصية سعيد المصري التي جسدها الفنان عادل إمام في فيلم أمير الظلام.
وظهر في الفيديو مع كريم الفنان سليمان عيد، مجسدين مشهد من فيلم “طيور الظلام” الذي جمع بين عادل إمام ورياض الخولي.
وأجاد كريم في تقمص شخصية “الزعيم” بأسلوب جديد ومبتكر.
من جهتهم عبر متابعون عن اندهاشهم الكبير بالتشابه الذي كاد أن يصل إلى مرحلة التماهي في أداء الدور.
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