خاص- جهاد عقل في “شو صاير بهالكون” كما لم تروه من قبل

أطلق عازف الكمان الفنان اللبناني جهاد عقل أغنية خاصة بعنوان “شو صاير بهالكون” كلمات نزارفرنسيس، الحان وتنفيذ جهاد عقل نفسه مستوحاة من أزمة كورونا التي تجتاح العالم مخلفة وراءها مئات الآلاف من الوفيات والإصابات.

وتحت عنوان “الواقع هو فيروس كورونا… والمضمون هو تأديب إلاهي”، طرح “عقل” الفيديو كليب الذي تضمن مشاهد من ساحة الفاتيكان الخالية من الزوار بسبب كورونا، أيضاً اخلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك ضمن إجراءات احترازية تتخذها السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا، بالاضافة الى لقطات من شوارع خالية من الناس، وصور لأشخاص وهم يصلون ويناجون ربهم الرأفة بهم.

اللافت ان جهاد عقل، المعروف بعزفه الرائع على آلة الكمان، أحب أن يضيف شيئاً خاصاً على العمل الفني من خلال تأدية مقتطف بصوته من توقيع الشاعر المتميز نزار فرنسيس الذي كتب كلاماً يدخل في الصميم مباشرة.

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يقول مطلع الأغنية: “شو صاير بالهاكون هالخوف عم يكتر عالناس هون وهون.. باب الامل تسكر.. والناس بعدو كتير.. صار المدا أكبر.. والحلم صار زغير.. ما عاد يتفسر.. يا ربي سامحنا يا ربي ..يا ربي ضيعنا المحبة.. يا ربي نحنا صرنا بغربة.. والقلب اللي لعنا تحجر”.

وفي دردشة مع جهاد عقل أكد لنا أن العالم بأكمله يمر بأزمة كبيرة جداً بسبب فيروس كورونا، والكل يتساءل “شو عم بيصير” من هنا خرجت الفكرة وقام بتنفيذها بهذه الطريقة، حيث لفت ان الكرة الأرضية بأكملها تلقت صدمة من هذا الفيروس، فأحب ان يوصل رسالة من خلال العمل ليقول فيه أن على الجميع أن يرتدعوا ويعودون الى رب العالمين فهو نوع من التأديب الالهي. وشدد ان العمل وصل الى محبيه بعد طرحه مباشرة خاصة أن هناك من تأثر جداً بعد سماعه للاغنية.