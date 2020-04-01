الإعلامية جومانة بوعيد ترزق بتوأم بعمر الخمسين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رزقت الإعلامية اللبنانية جومانة بوعيد بتوأم، حيث شاركت جمهورها الواسع بصورة ليديهما من المستشفى عبر حسابها في إنستغرام.

وعلقت جومانة أسفل الصورة: ملائكتنا كلوي ومالك نورتوا حياتنا، شكرا يا رب، وشكرا لمستشفى KMC لدعمكم ودعم فريقكم الطبي كاملا، الذي اعتنى بطفلينا، فخورة بهذا القطاع الطبي اللبناني".

وكانت جومانة بوعيد قد تزوجت عام 2013 من رجل الأعمال اللبناني سايد فنيانوس، حيث ابتعدت عن الإعلام وتقديم البرامج منذ ذلك الوقت، إلا أنه تم استضافتها في برنامج "منا وجر" على قناة "إم تي في" اللبنانية مؤخرا، وتحدثت عن حملها آنذاك كاشفة أنها تنتظر توأما ذكرا وأنثى.

وجومانة بوعيد من مواليد 21 فبراير 1970، بدأت نشاطها الإعلامي في التسعينات من القرن الماضي، حيث قدمت عدة برامج عبر أكبر القنوات العربية، أبرزها ART و وروتانا.

واشتهرت جومانة بجمالها، حيث تتمتع بملامح أنثوية ناعمة، كما عرفت بجسمها الممشوق وطولها الأقرب لعارضات الأزياء، حيث كانت تطل دائما بتصاميم جميلة ومميزة.

وتزوجت جومانة عام 2013 بحفل زفاف ضخم أقيم بفندق فور سيزون بيروت، وضم عددا من مشاهير الفن أبرزهم لطيفة وإليسا.

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وأطلت جومانة وقتها بفستان أبيض من الدانتيل الناعم، وبدت سعيدة بزواجها وبتواجد أصدقائها النجوم إلى جانبها.

واستغرب متابعو جومانة من وضعها توأما بعمر الخمسين، وبدأت التساؤولات تطرح هنا وهناك، إلا أنه من الواضح أن جومانة قد حاولت الحمل منذ زواجها وانتظرت أكثر من 7 سنوات حتى ترزق أخيرا بمولوديها بعد عناء.

ورجح كثيرون إلى أن اختفائها وابتعادها عن الساحة منذ زواجها يعود لمحاولتها للحمل وخضوعها للعلاج المكثف لترزق بطفل من زوجها.

من ناحيتها، هنأت نجوى كرم صديقتها بوعيد حيث كتبت لها عبر تويتر: الحمدالله على ثيامك بالسلامة، إن شاء الله يربو بعز وسلام، ألف ألف مبروك حبيبة قلبي.

وآخر ظهور علني لجومانة بوعيد كان بحفل عيلاد ميلاد سيرين عبدالنور، حيث بدت في أشهرها الأخيرة.

يذكر أن مسيرة بوعيد الإعلامية، قد قربتها من المشاهير العرب بينهم نجوى كرم، إليسا، جورج وسوف، كاظم الساهر، حيث استطاعت الحفاظ على تلك العلاقات حتى اليوم.