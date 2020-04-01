شكرا لقرائتكم خبر عن "سوء تقدير".. أحدث أغانى محمد فؤاد بتوقيع أشرف أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم محمد فؤاد لأول مرة مع الشاعر الغنائى أشرف أمين فى أغنية جديدة بعنوان "سوء تقدير"، وهى من ألحان محمد الدهشان، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائى على موعد طرحها.

كان النجم محمد فؤاد قد وجه بالدعاء لمصربأن يكشف عنها الغمة، ويزيل هذا ‏الوباء ويحمى مصر والمصريين، وذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا بالعالم أجمع، مشيدًا بأداء الحكومة والإجراءات التى اتخذتها ‏من أجل تقليل الاختلاط ومواجهة انتشار الفيروس.

من ناحيه أخرى يتعاون فؤاد مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب فى أغنية جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، كما يظهر فيها محمد فؤاد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، ويتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة، حسبما أكد كريم عبد الوهاب لـ"الخليج 365".

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محمد فؤاد

وتعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد للتسريب الأيام الماضية على الكثير من الصفحات غير الرسمية، ولم تكن هذه المرة الأولى الذى يتعرض فيها ألبوم فؤاد الجديد الذى يحمل عنوان "سلام"، وكان من المقرر طرحه فى الأسواق سبتمبر 2018، إلى القرصنة فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "استحملتنى"، وأغنية "فى حضنك".

وتعرضت أيضا أغنيات ألبوم "سلام" فى وقت سابق للتسريب الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، "، ويبدو أن تلك ليست آخر التسريبات للصفحة التي قامت بالتسريب، فى تعليق لها أعلنت أن هناك أغنيات أخرى سيتم نشرها تباعًا